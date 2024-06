OM ‍: Mbemba, une bonne nouvelle cache une terrible nouvelle

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est l'une des rares satisfactions des récents transferts de l'OM, Chancel Mbemba s'est imposé au coeur de la défense marseillaise. Mais l'international congolais est à un an de la fin de son contrat et forcément le doute entoure son avenir.

S'il y a bien un dossier dans lequel Pablo Longoria a réussi un joli coup, c'est celui de Chancel Mbemba. C'est en effet libre que le défenseur de 29 ans est arrivé à l'Olympique de Marseille en 2022 en provenance du FC Porto. Et depuis deux ans, Mbemba a réussi à devenir l'un des cadres du club phocéen, quel que soit l'entraîneur sur le banc de l'OM. Mais la pendule tourne et le défenseur n'a plus qu'un an de contrat avec Marseille et l'heure de faire des choix a sonné pour l'international congolais et pour les dirigeants. Pour La Provence, il ne fait presque aucun doute que l'Olympique de Marseille va conserver son défenseur pour la saison prochaine. « Il peut toujours y avoir une opportunité incroyable qui se présente, j’entends un club plus grand que l’OM. Mais Chancel sera très content de rester à Marseille », a confié un proche du joueur à nos confrères. Une excellente nouvelle sportive qui en cache une moins bonne financièrement.

L'OM et Mbemba, rien ne va changer

Car si l'idée de voir Chancel Mbemba est forcément jugée positivement par les supporters, du côté de Pablo Longoria, on a bien compris que le joueur va en profiter pour partir libre dans un an. Pour lui, une belle prime à la signature, mais zéro euro à venir dans les caisses de l'Olympique de Marseille, alors qu'il y avait forcément une belle plus-value à faire dans ce dossier. Et inutile de parler d'une possible prolongation de contrat de Mbemba à l'OM, Frank McCourt souhaite que la masse salariale soit réduite en raison de la saison blanche qui s'annonce sur le plan européen. « Les décideurs marseillais se préparent, déjà, à le voir nouer son baluchon et décamper à l’issue de son contrat le 30 juin 2025 », explique le quotidien marseillais, qui précise que l'OM espère peut-être qu'une offre colossale arrivera comme l'an dernier d'Arabie Saoudite et saura cette fois convaincre Chancel Mbemba.