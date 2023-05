OM : Mbemba n'est pas un pestiféré à Marseille

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Titulaire indiscutable dans la charnière de l'OM en début de saison, Chancel Mbemba se retrouve désormais plus souvent sur le banc des remplaçants. Une situation inédite mais qui pourrait avoir une explication.

Avec 42 matchs joués cette saison (33 en L1, 5 en C1 et 4 en CdF), avec 6 buts à son actif, Chancel Mbemba a prouvé qu'il était l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1. Cependant, l'international congolais, ancien roc du FC Porto, a été remplaçant lors de 4 des 7 derniers matchs de l'OM. Une anomalie pour les supporters marseillais, mais un choix assumé par Igor Tudor qui fait confiance à Samuel Gigot et à Sead Kolasinac pour la fin de la saison. Et Mbemba semble même avoir été rétrogradé à la quatrième place des défenseurs centraux dans la hiérarchie, derrière Leonardo Balerdi, pourtant vivement critiqué par les fans du club de la cité phocéenne. Une situation surprenante alors que l'Olympique de Marseille lutte avec Lens pour terminer deuxième de la Ligue 1 et pour se qualifier directement en Ligue des Champions, sans passer par un tour préliminaire.

Mbemba sur le banc pour faire grimper la cote de Balerdi ?

La conséquence directe de cette décision de placer Chancel Mbemba sur le banc depuis quelques matchs est la présence récurrente de Leonardo Balerdi dans le onze de départ. Le Phocéen explique que cette décision est un choix du technicien croate, mais que cela pourrait être aussi dû au fait que l'OM cherche à mettre Balerdi en vitrine afin de mieux le vendre durant le prochain mercato. Marseille va certainement se renforcer durant le prochain mercato et l'Argentin n'est probablement pas dans les plans de Pablo Longoria, contrairement à Chancel Mbemba qui s'est montré décisif à plusieurs reprises avec l'OM. Igor Tudor martèle de son côté que mettre Mbemba sur le banc est un choix purement tactique en fonction des rencontres et des adversaires. Pourquoi pas.