OM : Maxime Lopez n’en a pas fini avec Marseille !

Dans : OM.

Parti pour Sassuolo ce lundi soir, Maxime Lopez n’a pas dit adieu à Marseille.

En effet, le milieu de terrain formé à l’OM était en fin de contrat en juin 2021, et sa journée de lundi a été particulièrement mouvementée. En effet, alors que les négociations avec Sassuolo étaient déjà bien avancées, les dirigeants marseillais ont pris tout le monde de court en stoppant tout, pour demander à Maxime Lopez de prolonger d’un an avec le club provençal. Un choix qui a surpris tout le monde, et a failli tout faire capoter. Le Minot s’est néanmoins exécuté, sachant que l’accord pour un prêt avec option d’achat serait remis sur la table s’il venait à signer. Résultat, Lopez est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2022 désormais.

Mais Sassuolo le récupère donc avec un prêt avec option d’achat obligatoire, si jamais le milieu de terrain venait à disputer plus de 20 matchs cette saison, précise L’Equipe. C’est dans les cordes de l’ancien international espoirs, mais sait-on jamais, en cas de blessure, de difficulté à s’imposer ou de nouvelle crise sanitaire, Maxime Lopez peut très bien revenir à Marseille en fin de saison avec encore un an de contrat. L’OM devrait alors, sauf retour en grâce dans l’équipe, lui trouver un nouveau point de chute, et continuer à le payer pendant ce temps. Une situation qui a provoqué une certaine incompréhension entre les agents de Lopez et le club phocéen, même si tout s’est bien terminé, le manque de temps évitant pour le coup de voir la situation s’envenimer.