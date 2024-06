OM ‍: Maxime Lopez de retour, De Zerbi adore

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec Sassuolo, descendu en Serie B, Maxime Lopez ne restera pas dans ce club. Son nom est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille.

Parti de l'OM pour rejoindre Sassuolo en 2021, Maxime Lopez n'a plus qu'un an de contrat avec le club italien où il a eu l'occasion de travailler sous les ordres de Roberto de Zerbi. Après un prêt d'une saison à la Fiorentina, le milieu de terrain est donc revenu dans son club, lequel est relégué en Serie B. Autrement dit, les chances de voir le natif de Marseille continuer à Sassuolo sont faibles et même inexistantes. D'autant que les rumeurs enflent sur la possibilité de voir Roberto de Zerbib conseiller à Pablo Longoria de faire une offre à son ancien club afin qu'il fasse revenir Maxime Lopez, lequel avait éclaté lorsque De Zerbi était sur le banc de Sassuolo. Ces bruits sont arrivés jusqu'en Italie, puisque le site Sassuolonews.net confirme que le départ de Lopez vers l'OM ne serait pas une réelle surprise.

De Zerbi suggère Maxime Lopez à l'OM

Formé à l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain de 26 ans serait un renfort très précieux pour l'OM version De Zerbi. « Le retour de Maxime Lopez à Marseille, le club où il a grandi en tant que footballeur, serait une décision stratégique de la part de De Zerbi, qui a déjà entraîné le joueur lors de son passage à Sassuolo. De Zerbi connaît bien les qualités du milieu français et pourrait voir en lui un élément clé pour renforcer l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Lors de son expérience à Sassuolo, Lopez s'est révélé être un milieu de terrain de qualité doté d'une excellente vision du jeu. Ses qualités techniques et tactiques font de lui un joueur précieux, capable de s'adapter aux différentes situations de jeu et de donner de l'équilibre à l'équipe », précise notre confrère italien, qui précise cependant qu'à l'heure actuelle rien n'est fait. Il est vrai qu'avant de signer Maxime Lopez, l'OM doit déjà finaliser la venue de Roberto de Zerbi.