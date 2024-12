OM ‍: Maupay chambre tout le monde, Marseille alerté

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Neal Maupay a pris l'habitude de chambrer les adversaires de l'OM lorsque Marseille s'impose. Dimanche, il a remis ça après la victoire phocéenne à Saint-Etienne, et certains pensent que l'attaquant en fait un peu trop.

Quelques heures après la qualification de l'Olympique de Marseille en Coupe de France à Saint-Etienne, Neal Maupay a agacé les supporters stéphanois en mettant en ligne une vidéo où on voit le joueur avec en fond sonore une chanson de Julien Cazarre qui dit « J’aime pas Geoffroy-Guichard, et son équipe de tocards. Qu’on les laisse croupir en Ligue 2 ». Ce n'est pas la première fois que le joueur formé à Nice, et qui a déjà porté le maillot de l'ASSE, chambre ainsi un adversaire de l'OM. Personne n'a oublié la photo de Maupay buvant une bouteille d'eau de l'OL après la victoire marseillaise au Groupama Stadium. Cependant, pour Pierre Ménès, même si cela n'est pas dramatique, le joueur phocéen devrait se calmer un peu sous peine de payer un jour l'addition de ce comportement.

🫥 Neal Maupay a bien évidemment fini par chambrer l’ASSE. pic.twitter.com/P9CLipRXjM — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) December 22, 2024

Prêté jusqu'à la fin de l'actuelle saison par Everton à l'OM, avec option d'achat, Neal Maupay a des manières de faire qui agace un peu l'ancien journaliste de Canal+. « Je ne suis pas un fan du chambrage sur les réseaux sociaux. Déjà entre community managers je trouve cela nul, et encore une fois si j’étais dirigeant de club, je n’autoriserais pas mon CM à dire tout et n’importe quoi sur ces réseaux. Si j’étais dirigeant de l’OM, je dirais à Neal Maupay d’arrêter. Alors, on va me dire que je veux que des mecs avec le doigt sur la couture du pantalon, tu veux une communication aseptisée. Mais je pense quand même qu’il y a de la place entre une communication aseptisée et ça. Je pense qu’un jour un défenseur adversaire va le faire monter en l’air pour lui faire comprendre que ce n’est pas aujourd’hui qu’il va chambrer. Et il ne faudra pas qu’il se plaigne, car au bout d’un moment, c'est lourdingue », a expliqué l'ancien membre du Canal Football Club.