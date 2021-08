OM : Maudit en Belgique, Marseille encore bredouille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis quelques jours, Ike Ugbo va finalement faire ses valises pour Genk, une vieille connaissance de Marseille sur le mercato…

Pablo Longoria a tenté un coup de poker, mais celui-ci n’a pas fonctionné. En milieu de semaine, le président du club phocéen avait effectivement fait irruption dans le dossier Ugbo. En tentant de négocier, à la dernière minute, un transfert de 6 millions d’euros avec les dirigeants de Chelsea pour l’attaquant anglais, Longoria avait mis le bordel. Puisqu’à la base, le joueur de 22 ans devait rejoindre Genk, qui avait trouvé un accord avec les Blues. Mais mercredi matin, alors que la visite médicale de l’avant-centre était prévue en Belgique, Ugbo ne s’est pas présenté sur place. Sa venue ayant été « annulée à la dernière minute ». Les suiveurs de l’OM pensait alors que Marseille avait réussi à renverser la tendance. Mais finalement, non.

Ugbo va bien à Genk

Puisque ce dimanche soir, Fabrizio Romano annonce que l’Anglais va bel et bien signer à Genk. « La prochaine sortie de Chelsea ? Ugbo va signer à Genk, dans le cadre d’un transfert permanent de 5 millions de livres sterling », explique le spécialiste du mercato sur Twitter. Brillant sous le maillot du Cercle Brugge la saison passée, durant laquelle il a marqué 16 buts dans le championnat belge, Ike Ugbo va donc bien se poser en Jupiler Pro League après avoir enchaîné les prêts depuis 2017 et son passage chez les pros à Chelsea. Au grand dam de l’OM, qui se voyait bien faire un sale coup à Genk, un an après le transfert raté de Joakim Maehle. Mais il n’en sera rien, et Longoria va donc devoir trouver son bonheur ailleurs. Pas vraiment un souci, sachant qu’Alexander Sorloth est potentiellement annoncé comme le futur successeur de Dario Benedetto.