OM : Mattéo Guendouzi le rend fou, il le cartonne en direct

Par Corentin Facy

Titulaire face à Tottenham mardi soir en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi n’a pas livré le match attendu d’un taulier de l’OM.

Positionné aux côtés d’Amine Harit et Alexis Sanchez en attaque, Mattéo Guendouzi s’est démené en première période. Mais après le repos, l’infatigable milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a baissé de pied. C’est lui qui commet la faute entraînant le coup-franc et le but de Clément Lenglet et c’est encore lui qui perd le ballon sur l’action du but de la victoire de Tottenham dans le temps additionnel. Dure soirée pour l’international français, qui n’a pas masqué sa frustration après le match en dévoilant publiquement que le staff d’Igor Tudor n’avait pas transmis l’information aux joueurs sur le résultat de Sporting-Francfort et sur la troisième place de l’OM avant le but de Tottenham.

Ludovic Obraniak allume Guendouzi

Une attitude globale dézinguée par Ludovic Obraniak. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain de Lille et de la Pologne a allumé Mattéo Guendouzi, aussi bien pour sa prestation sur le terrain que pour son après-match durant lequel il a été bien trop bavard. Invité à donner une note à l’international français, Ludovic Obraniak a été sans pitié en accordant un malheureux 1/10 à Mattéo Guendouzi. « Son comportement est exécrable à la fin, je suis obligé de prendre ça dans le contexte. Il amène un dossier épineux, il le pose sur la table. Déjà, son match n’est pas au niveau, il perd le ballon sur le but de la victoire de Tottenham. Déjà sur le coup-franc, c’est lui qui fait faute et en plus après le match, il envoie une patate chaude au staff en dévoilant qu’ils n’ont pas été informés du classement. Ça rend fou ! » a livré Ludovic Obraniak, très déçu par la défaite de l’Olympique de Marseille et qui ne digère visiblement pas l’attitude de Mattéo Guendouzi.