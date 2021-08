OM : Mattéo Guendouzi en équipe de France, merci Marseille ?

Dans : OM.

Une recrue estivale de l’OM s’est déjà montrée très à son aise durant les matchs de préparation en la personne de Mattéo Guendouzi.

En l’espace de seulement quelques matchs, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme le taulier du milieu de terrain de Marseille. Que ce soit avec Gueye, Gerson ou Rongier, l’ancien joueur d’Arsenal rayonne grâce à son activité et son caractère de leader. De toute évidence, celui qui était prêté la saison dernière au Hertha Berlin a tout pour réussir à Marseille selon Mamadou Niang, ancien capitaine et champion de France de Ligue 1 avec l’OM en 2010. Sur l’antenne de RMC, le Sénégalais a chanté les louanges de Mattéo Guendouzi, qu'il voit revenir assez vite en Equipe de France en cas de grosse saison à Marseille, à un an et demi de la Coupe du monde.

Niang déjà fan de Guendouzi

« Les recrues, il y en a pas mal qui m’ont fait bonne impression. Mais il y en a un que j’aime beaucoup, c’est Matteo Guendouzi. C’est un joueur qui a un énorme potentiel. Il a encore une grande marge de progression. Il a fait de très bonnes choses à Arsenal, même si ça c’est un peu moins bien terminé. Et au Hertha aussi. Il peut espérer être international français dans le futur. Il peut vraiment apporter quelque chose au milieu de l’OM cette année. Il est jeune mais il a un énorme caractère. Avec Kamara, Gerson, Gueye, ça peut faire quelque chose de pas mal au milieu » a expliqué Mamadou Niang, qui a par ailleurs soumis l’idée du recrutement de Zinedine Ferhat aux dirigeants de l’OM. « Dans une équipe comme Marseille, qui veut jouer sur tous les tableaux et qui a besoin d’un effectif conséquent et de qualité, c’est un joueur qui pourrait apporter beaucoup... Il peut jouer à trois postes différents. Il est intelligent dans le jeu ». Reste que Marseille ne recherche plus vraiment de joueurs offensifs et concentre ses forces sur le recrutement d’un ou deux latéraux à droite.