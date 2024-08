OM ‍: Mason Greenwood change de nationalité ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood a demandé à la Fédération Anglaise de l'autoriser à quitter le giron anglais pour rejoindre la sélection de la Jamaïque.

Parti définitivement de Manchester United pour rejoindre l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est bien parti pour confirmer sa belle saison dernière avec Getafe. Indésirable en Premier League depuis la plainte déposée par son ex-petite amie pour violences conjugales, l’attaquant qui a depuis vu les poursuites abandonnées en raison du retrait de la plainte par celle qui est devenue sa femme et la mère de son enfant, a décidé de faire un choix fort. Matt Hughes, journaliste au Sun, annonce que la Fédération Anglaise a reçu une demande de la part de Mason Greenwood pour rejoindre la sélection de la Jamaïque, pays dont il est originaire par le biais de son père.

La FIFA autorise ce type de changement

Mason Greenwood to turn back on England to play for Jamaica under former Man Utd coach Steve McClaren. FA have received formal request for his registration from Jamaican Federation. Full story @TheSunFootballhttps://t.co/84j3qc8brz — Matt Hughes (@MattHughesMedia) August 23, 2024

En théorie, il ne peut pas prétendre à un changement de nationalité sportive en raison des règlements FIFA, étant donné qu’il a disputé quelques minutes sous le maillot de l’Angleterre dans une compétition officielle, la Ligue des Nations. Mais avec l’accord des Three Lions et étant donné les 8 petites minutes jouées par Greenwood avec son pays natal, le dérogation est possible car il avait moins de 21 ans quand il a eu sa première sélection, et n’en a pas eu plus de trois depuis. Sans sélection depuis quatre ans, l’ailier de l’OM devrait avoir le feu de la fédération anglaise, et ainsi pouvoir continuer sa démarche pour aider la Jamaïque à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 si tout se passe bien. Il serait alors dirigé par Steve McClaren, ancien entraineur de Manchester United désormais en poste avec les Reggae Boyz.