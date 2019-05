OM : Strootman proposé en prêt en Premier League ?

Dans : OM, Mercato, Premier League.

L'Olympique de Marseille va devoir se serrer la ceinture lors du prochain mercato, les finances de l'OM ayant souffert cette saison, et l'absence de ticket européen n'aidant pas à améliorer la situation. Si Frank McCourt remettra la main à la poche, le milliardaire américain ne va pas réinjecter des sommes colossales si c'est à fonds perdu. Alors, les dirigeants marseillais envisagent des départs, mais également le prêt de joueurs ayant un gros salaire, lequel pourrait être pris en charge par le club intéressé.

C'est dans ce cadre que ce mercredi soir, Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports UK, affirme que l'OM tente actuellement de prêter Kevin Strootman en Premier League. « Everton et Manchester United ont la possibilité de se faire prêter le milieu de terrain marseillais Kevin Strootman (...) Marseille doit réduire ses coûts après une saison décevante », a confié le journaliste anglaise au sujet de l'international néerlandais, acheté 25ME la saison passée à l'AS Rome et qui a encore quatre ans de contrat avec l'Olympique de Marseille. A l'OM, Kevin Strootman empoche actuellement près de 4,5ME par saison, ce qui est le plus gros salaire dans la hiérarchie du club phocéen.