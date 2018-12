OM : Marseille veut Ben Yedder ? La réponse limpide de Séville

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Liga.

Ces derniers jours, un nom revient avec insistance du côté de l’OM en vue du prochain mercato hivernal, celui de Wissam Ben Yedder.

Encore décisif avec Séville ce dimanche contre Girone, l’international français a la cote auprès de certains dirigeants phocéens, et notamment Jacques-Henri Eyraud. Mais selon les informations de la presse espagnole, l’OM va devoir casser sa tirelire pour s’offrir l’ancien attaquant de Toulouse, très apprécié en Andalousie. Et pour cause, l’état-major du FC Séville exigerait que la clause libératoire du joueur soit payée afin s’en séparer au mercato hivernal.

En effet, AS indique qu’il faudra donc s’acquitter de la somme de 30 ME pour obtenir le renfort de Wissam Ben Yedder. « Une somme qu’aucun club n’a mis sur la table » à ce jour selon le média espagnol, qui rappelle par ailleurs les statistiques affolantes de Wissam Ben Yedeer au FC Séville en un peu plus de deux ans : 53 buts et 17 passes décisives. Malgré cela, Rudi Garcia ne serait pas totalement convaincu et serait le moins chaud, à l’Olympique de Marseille, pour le recruter. Au vu du tarif, Jacques-Henri Eyraud pourrait également douter de l’intérêt de cet achat…