Éric Bailly, facteur X du mercato de l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sans tout bouleverser, l’OM devrait tout de même apporter quelques retouches à son effectif lors du mercato hivernal.

Quatrième de Ligue 1 avant la Coupe du monde, l’Olympique de Marseille est bien revenu dans la course au podium grâce à deux victoires cruciales contre l’OL puis Monaco. Ces deux victoires ne doivent cependant pas faire oublier aux dirigeants phocéens certains manques qui ont été visibles lors de cette première partie de saison. C’est ainsi que selon L’Equipe, Pablo Longoria ne va pas rester inactif durant le mercato hivernal. L’idée est de renforcer l’équipe d’Igor Tudor sans pour autant la chambouler. Deux postes sont ciblés par l’état-major de l’OM : milieu offensif et défenseur central. Avant même la grave blessure au genou d’Amine Harit, l’idée des dirigeants de l’Olympique de Marseille était de recruter un milieu offensif afin de compenser le retour de Gerson à Flamengo. Ce besoin a été accentué par la blessure du Marocain, dont la saison est très probablement terminée.

Un renfort en défense, tout dépend de Bailly

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

En défense, l’Olympique de Marseille va également peut-être devoir recruter mais cela n’est pas encore certain. En effet, à ce poste, la situation est assez étrange et le recrutement d’un défenseur central dépend en réalité de l’état de santé d’Eric Bailly. Excellent à chaque fois qu’il a joué y compris lors de gros matchs comme face au PSG au Parc des Princes, l’international ivoirien est néanmoins trop souvent absent. Forfait pour les derniers matchs de la saison contre l’OL et l’AS Monaco, l’ancien défenseur de Manchester United n’a été titulaire qu’à neuf reprises cette saison. Trop souvent absent, Eric Bailly compte sur la trêve hivernale pour se retaper. Le staff médical de l’OM a également l’intention de profiter de ce temps mort dans la saison pour offrir à l’international ivoirien une préparation physique complète dans le but de voir un grand Bailly lors de la seconde partie de saison. Un bilan sera fait mi-janvier et si les dirigeants marseillais n’ont pas de garantie sur le physique du colosse ivoirien, alors un défenseur pourrait être recruté pour suppléer Mbemba, Balerdi, Gigot et Kolasinac.