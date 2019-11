OM : Marseille vendu tôt ou tard par McCourt, la rumeur rejaillit !

Dans : OM.

Après une rumeur d'un possible rachat de l'Olympique de Marseille par des fonds venus des Emirats, les choses s'étaient calmées. Mais lors du Late Football Club, ce dossier est revenu à la Une.

Lancée par le site spécialisé SoccerLink, la rumeur d’une possibilité de départ de Frank McCourt avait été rapidement démentie, le président de l’Olympique de Marseille balayant le possible intérêt d’un prince saoudien pour l’OM. Mais cela n’empêche pas ces bruits de circuler encore et toujours autour du club phocéen, et cela d’autant plus que Marseille a besoin d’un investisseur ayant de plus gros moyens que le milliardaire américain. Journaliste pour Canal+, Geoffroy Garétier a confirmé qu’il avait entendu des rumeurs similaires sur l’OM, mais que de son côté il pense que si cela doit se faire ce ne sera pas immédiatement.

« Il y a trois semaines, on m'a alerté sur des repreneurs potentiels à l'OM. Et le site Soccer Link a sorti cette info-là il y a deux semaines, en parlant de fonds émiratis qui seraient acheteurs. Eyraud a démenti. McCourt n’aurait pas l’intention de vendre. Il y a un an, la question s’était déjà posée. Ils avaient déjà démenti. Cela dit, est-ce que l’on dément quelque chose qui n’existe pas ? Je me pose la question. L’autre élément qui semble corroborer cette thèse, c’est que Marseille est beaucoup plus présent hors foot à l’OM, notamment avec des projets immobiliers, que dans le foot. On a l'impression que ça va plus se jouer sur la reprise du Parc Chanot notamment, à l’été 2020, que sur les investissements dans le club, que l’OM ne peut pas faire réglementairement, sous les contraintes financières. Je ne dis pas qu’ils vont vendre, mais la question se posera tôt ou tard », a confié le journaliste lors du Late Football Club.