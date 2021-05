OM : Marseille vendu, Mathieu Grégoire en roue libre

Dans : OM.

En live sur Facebook jeudi soir, Mohamed Bouhafsi a détruit les rumeurs d’une vente imminente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite.

« Pour une vente aussi importante, il y a de nombreux rendez-vous à la mairie, à la DNCG, avec les salariés, les supporters, et pour l’instant aucun élément n’est remonté, personne ne nous a parlé de cela » a notamment fait savoir le rédacteur en chef de RMC Sport avant de se moquer gentiment mais surement des insiders prétendants avoir des informations toutes chaudes sur la vente de l’Olympique de Marseille. Via son compte Twitter, Mathieu Grégoire a abondé dans le même sens que Mohamed Bouhafsi. Réagissant à des message expliquant pourquoi les journalistes des grands médias n’avaient pas d’informations sur la vente de l’OM, le correspondant permanent de L’Equipe à Marseille a riposté.

« Oui donc les journalistes ne sont pas au courant mais Ichem l'ancien stadier, David le bon samaritain et Zazoa de la cage aux folles ont tous les détails. Faites donc un thread pour m'expliquer ce paradoxe » s’est moqué avec finesse le journaliste du quotidien national avant de poursuivre. « Je ne t'attaque pas du tout. On m'invite à commenter ton thread, je réponds avec un argument qui me semble valable. Je fais ce que je veux, en fait, tant que je ne suis pas dans l'insulte ou l'injure. Règle qui vaut pour tout le monde ici. Merci » a lancé Mathieu Grégoire, se lançant en guerre contre les pseudos insiders de la vente de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Certainement visé par Mathieu Grégoire et Mohamed Bouhafsi, Thibaut Vezirian a par exemple annoncé que les choses allaient bouger dans le courant du mois de mai en ce qui concerne la vente de l’OM. Les grands médias eux, n’ont toujours rien annoncé en revanche…