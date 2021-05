OM : La vente aux Saoudiens détruite par Bouhafsi

Dans : OM.

Harcelé sur la possible vente de l'Olympique de Marseille à un prince saoudien, Mohamed Bouhafsi a lancé quelques scuds vers ceux qui se servent des supporters de l'OM.

Le rachat supposé de l’Olympique de Marseille par le prince saoudien Al-Walid ben Talal fait saliver certains supporters phocéens, lesquels sont persuadés que tout se met en place pour une annonce imminente. En février, cela devait être le cas, Thibaud Vézirian ayant même dévoilé les secrets de cette opération qui ne s’est finalement pas faite. Désormais, on parle d’une vente officialisée avant la fin du mois de main, un avocat provençal ayant évoqué une réunion en début de semaine à la DNCG afin de présenter le dossier des repreneurs. Le buzz est donc reparti, même si plusieurs démentis sont sortis au sujet de ce rendez-vous auprès des gendarmes financiers du football français. Harcelé de questions, et parfois d’insultes sur cette rumeur d’une vente qu’il a toujours niée, Mohamed Bouhafsi a profité d’un live sur Facebook pour vider son sac.

Le rédacteur en chef du football sur RMC et BFM a pris le temps de donner son opinion très claire sur l’imminence supposée d’un rachat de l’Olympique de Marseille. « Je vais mesurer chacun de mes propos, car c’est un sujet qui est tellement important pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Ça me permet aussi de m’expliquer. J’ai lu tellement de choses sur l’histoire de la vente de l’Olympique de Marseille, tellement de bêtises, de choses qui sont parfois désobligeantes, des insultes, etc. J’ai lu que parfois on avait des informations et qu’on ne les sortait pas. Ça fait 11 ans que je suis dans le foot, et jamais personne ne m’a demandé de ne pas sortir et de bloquer une info aussi importante. De dire que des gens ont une exclusivité et ne peuvent pas sortir l’info c’est une terrible bêtise. N’écoutez pas ces gens-là parce que c’est de la bêtise sans nom. Après, vous ne m’entendrez jamais critiquer un journaliste que ce soit en live ou sur Twitter, chacun dit ce qu’il veut. J’ai entendu dire que l’OM était vendu en février, était vendu en mars, puis en avril, et j’entends que l’OM sera vendu avant le 31 mai. Ce que je peux dire en mon nom et au nom de RMC Sport, c’est que l’on a aucune information sur une vente de l’OM. Pour une vente aussi importante, il y a de nombreux rendez-vous à la mairie, à la DNCG, avec les salariés, les supporters, et pour l’instant aucun élément n’est remonté, personne ne nous a parlé de cela. J’ai passé de nombreux appels téléphoniques à Marseille pour à chaque fois vérifier vérifier vérifier et à chaque fois cela a été un démenti. Je laisse certains croire tout ce qu’ils veulent, mais on ne cache rien (…) Je suis cela depuis un an, et à chaque fois on me dit que je vais avoir tort. Si l’OM est vendu dans deux ans, dans trois ans, ces gens-là diront qu’ils avaient raison. Là on parle d’une vente avant le 31 mai et bien on verra. Mais je le redis, toutes nos sources démentent une vente de l’Olympique de Marseille », a clairement fait savoir Mohamed Bouhafsi. Pas de quoi convaincre ceux qui pensent que le journaliste du RMC est évidemment soit complice, soit totalement à l'écart pour des raisons de confidentialité.