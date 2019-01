OM : Marseille va déjà mieux, c'est Payet qui le dit

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet, capitaine de l'OM, après le match nul contre l'AS Monaco (1-1) : « On a été bons. On a juste eu un petit moment de flottement, où on prend ce but... On a fait une bonne deuxième période. Malheureusement, il manque ce petit but pour gagner les trois points de la victoire. Il y a eu ce but refusé, je crois qu'Ocampos gêne le gardien, mais bon... On était dans le vrai. En jouant comme ça, on gagnera beaucoup de matchs. Le contexte était difficile, mais ça fait partie du jeu à l'OM. En tout cas, on a répondu présent. Personne ne s'est caché. Tout le monde a fait le boulot. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Cette semaine, il y a eu beaucoup de discussions et de travail. Et en respectant les consignes, on a produit un contenu intéressant. On ne peut pas se contenter d'un match nul dans cette période. Mais on prend ce point, on va continuer comme ça pour en prendre d'autres, et ce dès mercredi contre l'ASSE », a-t-il déclaré sur Canal+.