OM : Marseille tourne autour d'un défenseur lyonnais

Si Lyon et Marseille sont régulièrement cités comme ayant une piste commune lors du mercato, cette fois c'est un jeune joueur de l'OL que l'OM aurait sérieusement supervisé ces derniers mois.

Les cellules de recrutement de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais ont parfois des idées communes, et très souvent lors du mercato l’intérêt des deux clubs de Ligue 1 pour le même footballeur est évoqué. Mais ce samedi, ce n’est pas le cas, puisque c’est cette fois l’OM qui aurait jeté un regard très attentif sur un jeune défenseur de l’OL, à savoir Melvin Bard. Pur produit du centre de formation de Lyon, et international tricolore chez les jeunes depuis deux ans, le défenseur de 19 ans a un contrat jusqu’en 2022 avec le club de Jean-Michel Aulas.

Mais si pour l’instant, Rudi Garcia ne sollicite pas énormément Melvin Bard, l’Olympique Lyonnais ne paraît pas vouloir le lâcher. Ce samedi, Le Progrès explique en effet, que dès ce mercato d’hiver Jean-Michel Aulas a refusé une proposition de transfert venue du Stade de Reims. Mais l’OL peut s’attendre à d’autres sollicitations puisque Francfort et encore plus l’Olympique de Marseille ont plusieurs fois supervisé le défenseur lyonnais que ce soit en Youth League ou en N2. Cependant, du côté lyonnais, on n’envisage pas de céder Melvin Bard, et l’OM peut à priori lâcher l’affaire concernant le latéral de l’OL. Même s'il n'a pas encore été en mesure de montrer ses qualités au plus haut niveau, le défenseur de 19 ans est un atout sur lequel compte Lyon. Qu'on se le dise.