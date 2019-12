OM : Marseille tient déjà un renfort pour l'an prochain

Dans : OM.

Formé à l'OM, Christopher Rocchia entame sa deuxième saison en prêt à Sochaux. Titulaire, le latéral gauche progresse, et souhaite désormais s'imposer dans son club formateur.

Prêté par l'OM à Sochaux, Christopher Rocchia vit sa deuxième saison dans le club pensionnaire de Ligue 2. Le latéral gauche, qui a disputé un seul match de Ligue 1 avec le club phocéen la saison dernière, est un titulaire indiscutable dans son club actuel. Avec treize matchs disputés cette saison, le joueur de 21 ans engendre du temps de jeu, avant peut-être de s'imposer définitivement dans son club formateur. Lors d'une interview accordée à La Provence, le latéral gauche a évoqué les progrès qu'il a fait lors de cette première partie de saison chez les Lionceaux.

« Si je fais une saison pleine en L2 peut-être que l’OM me fera un peu plus confiance…Mon bilan est plutôt positif. Lorsque je suis arrivé, je crois qu’il y avait 13 journées à disputer, j’ai été 11 fois titulaire, 2 fois remplaçant. J’ai marqué mon premier but en professionnel. C’est donc un bilan positif, même s’il faut continuer à progresser, à travailler pour faire une saison complète. Mais c’est de bon augure pour la suite [...] Je sens que j’ai progressé surtout tactiquement. La saison dernière, cela avait été difficile sur ce plan-là, car je découvrais la Ligue 2 et j’avais dû m’adapter à la situation difficile du club. Là, quand je suis arrivé, ça se passait plutôt bien, on a enchaîné les victoires. J’ai pu me concentrer sur les points à travailler, notamment sur l’importance de bien défendre avant d’attaquer. Ensuite, offensivement, c’est entre guillemets mon point fort et j’essaie d’être tranchant à chaque fois que j’en ai l’occasion. Physiquement, j’ai progressé également car la L2 est un championnat rugueux. Tout n’est pas parfait. Je dois continuer à travailler », a expliqué Christopher Rocchia, qui espère désormais s'imposer à Marseille dès la saison 2020/2021.