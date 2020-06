OM : Marseille tente une attaque frontale pour Pape Gueye

Dans : OM.

Afin de recruter Pape Gueye, l'Olympique de Marseille a décidé de tenter une approche très originale pour parvenir à ses fins sans dépenser énormément d'argent.

Depuis qu’il a annoncé lui-même qu’il avait décidé de ne pas aller à Watford, où il avait pourtant signé un précontrat en janvier, Pape Gueye fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Mais forcément cette situation conflictuelle peut donner des migraines aux clubs intéressés par le milieu de terrain du Havre, tant un problème juridique peut apparaître, Watford étant susceptible de faire valoir ses droits. Du côté de l’Olympique de Marseille, où Pape Gueye est considéré comme une cible très précise du mercato estival, il semble que l’on puisse essayer de régler de manière prudente et efficace ce possible problème à venir avec Watford dans le dossier du joueur havrais.

Via son live sur Twitch, Manu Lonjon, a expliqué qu’à l’initiative d’André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud a tout simplement noué des contacts en direct avec les dirigeants du club anglais. « Au lieu de trouver une solution juridique à l’affaire de Pape Gueye, Marseille, et c’est plutôt opportun, a pris contact avec Watford, qui est propriétaire du joueur car il y a un contrat. L’OM a mandaté un agent pour trouver une solution et pour savoir les exigences de Watford afin de faire les choses dans les règles. Angers avait d’abord travaillé sur le plan juridique, l’OM a fait comme pour Florian Thauvin avec Lille. Marseille sait que Pape Gueye ne veut pas aller à Watford, et c’est très habile d’essayer de sortir Gueye pour 2-3ME, ce qui sera tout bénef. Et pour info, c’est pas le réseau de Villas-Boas que cela se fait », a confié le journaliste spécialisé dans le mercato.