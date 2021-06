OM : Marseille tente Rafael Leao en prêt !

Devant les responsables des groupes de supporter de l’OM mercredi, Pablo Longoria a promis un mercato très agité à Marseille.

En comptant les joueurs en fin de contrat, les retours de prêt et bien sûr les ventes, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer une quinzaine de départs. Dans le sens inverse, Pablo Longoria a fait comprendre aux responsables des groupes de supporters que dix à douze joueurs devraient arriver. Le premier est déjà connu, il s’agit de Gerson, recruté pour environ 15 ME hors bonus en provenance de Flamengo. La suite s’annonce mouvementée, avec le besoin de se renforcer à tous les postes. En attaque, Marseille creuse une piste très sexy en prêt puisque selon les informations obtenues par le journaliste Pedro Almeida, l’OM est sur les traces de Rafael Leao, en manque de temps de jeu à l’AC Milan.

« L’OM est intéressé par Rafael Leao (AC Milan) en prêt. Le joueur veut quitter l’AC Milan cet été » a indiqué l’insider avant d’évoquer les dossiers Thiago Almada (Vélez) et Cristian Pavon (Boca Juniors). « Le club français n’a pas avancé dans les négociations avec Thiago Almada. Cristian Pavon est également ciblé ». Des informations qui ne manqueront pas d’intéresser les supporters de l’Olympique de Marseille, qui espèrent également que Pablo Longoria parviendra à conserver Pol Lirola et Arek Milik, deux joueurs clés de la fin de saison de l’OM. Devant les groupes de supporters, le président marseillais s’est montré relativement confiant dans la capacité de Marseille à garder Milik, blessé au genou et forfait pour l’Euro 2021 avec la Pologne. En revanche, il sera plus compliqué de recruter définitivement Pol Lirola. Marseille n’a pas levé l’option d’achat à 12 ME et négocie un tarif à la baisse avec la Fiorentina. Mais les dirigeants de la Viola se montrent gourmands, tandis que Gennaro Gattuso aimerait conserver le latéral de 24 ans dans son effectif.

