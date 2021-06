OM : Le vrai prix de Gerson dévoilé

Dans : OM.

Présent à Marseille en début de semaine, Frank McCourt a profité de l'occasion pour évoquer l’avenir de l’OM, et notamment le mercato estival.

Sous la présidence de Pablo Longoria, le club phocéen a de grandes ambitions pour les saisons à venir. Afin de compenser les départs de certains cadres, comme Florian Thauvin, l’OM va recruter de nombreux joueurs cet été. D’ailleurs, Marseille n’a pas attendu la reprise du mois de juillet pour sécuriser l’avenir de Gerson. Mercredi, le club phocéen a effectivement officialisé l’accord trouvé avec Flamengo pour le transfert du milieu de terrain. Un terrain d’entente fixé à plusieurs dizaines de millions d’euros ? Pas du tout. Alors que le premier prix annoncé était de 25 ME, l’OM a négocié un deal beaucoup moins cher pour le Brésilien. Puisque lors d’une réunion avec les ultras marseillais mercredi, Longoria a démenti cet énorme montant.

Pour Gerson, c’est 15 ME

Selon le président olympien, l'indemnité déboursée est inférieure à 15 ME. Un montant un peu dévalué, sachant que d’après les informations de RMC, le joueur de 24 ans pourrait coûter jusqu’à 20 ME avec les bonus. Malgré tout, ce deal reste quand même une bonne affaire pour l’OM, qui recrute un joueur talentueux et en pleine confiance après avoir remporté le doublé championnat - Copa Libertadores avec Flamengo. Avec ce premier recrutement XXL, Marseille affiche en tout cas ses ambitions pour la saison à venir. D’autant plus que le mercato est loin d’être terminé. Frank McCourt ayant promis « une belle équipe », les supporters olympiens s’attendent maintenant à du lourd. Si le futur d’Arkadiusz Milik semble s’écrire à l’OM, celui de Pol Lirola s’est assombri, comme le dossier Thiago Almada, jugé trop cher pour le moment… Mais pour oublier tout ça, l’OM pourrait recruter un autre milieu de renom, à savoir le Français Mattéo Guendouzi.