OM : Marseille s’est fait « bananer » au mercato, il a la rage

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il y a un an, l’Olympique de Marseille cassait sa tirelire pour s’offrir Nemanja Radonjic en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade.

Le club phocéen a payé 14 ME pour recruter le Serbe, lequel était censé menacer Lucas Ocampos pour le poste d’ailier gauche. Un an plus tard, la recrue offensive de l’OM est loin d’avoir convaincu, malgré un temps de jeu plus important en préparation et en début de saison suite aux départs de Njie, Ocampos et la blessure de Thauvin. Pour le journaliste marseillais Mourad Aerts, il est clair que Marseille s’est fait avoir en recrutant si cher le Serbe.

« Moi je suis pour relancer Radonjic mais pas en prime, un dimanche à 21h. Parce qu’on va encore repasser en boucle ses dribbles ratés. Mais bon c’est quand même grâce à lui qu’on a gagné l’EA Ligue 1 Games (ironie). Est ce qu’on s’est fait bananer sur le transfert de Radonjic ? Oui ! Est ce que c’est une énigme ? Non. Il n’y a qu’à regarder Monaco, ils en ont acheté quinze des joueurs comme ça. Et après il y en a un ou deux qui réussissent » a balancé le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille s’est fait avoir dans ce dossier. Mais maintenant qu’il est là, autant essayer de le relancer…