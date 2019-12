OM : Marseille rival du PSG, il calme direct l'enflammade

Dans : OM.

Tombeur du SCO d’Angers mardi soir (0-2), l’Olympique de Marseille a creusé le trou sur ses poursuivants. Mieux, l’équipe d’André Villas-Boas est revenue à deux points du PSG.

Certes, le club de la capitale compte actuellement deux matchs de retard sur l’OM (contre Nantes et à Monaco). Mais cet écart resserré prouve en chiffres l’excellente période des partenaires de Dimitri Payet. Il n’en fallait pas plus pour enflammer certains supporters, lesquels se mettent à rêver d’un duel OM-PSG pour le titre de champion de France. Néanmoins en interne, cet état d’esprit n’est pas du tout présent, André Villas-Boas ayant rappelé que l’objectif de son équipe était de terminer sur le podium, et rien d’autre.

« Ce n'est pas notre lutte, notre bataille. On ne s'exprime pas là-dessus. (...) La position du PSG ne nous occupe pas l'esprit, notre objectif c'est de finir deuxièmes à la fin du championnat. Ce serait un très bon résultat » a indiqué André Villas-Boas, lucide sur la différence de niveau entre le PSG et l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « C'est bien d'avoir un groupe qui suit l'entraîneur, le staff, qui accepte la méthode. C'est un moment d'empathie très important, et si on arrive à battre aussi Bordeaux dimanche, ça peut permettre d'écarter les autres, de se créer un peu de marge avant les fêtes ». Aux joueurs d’André Villas-Boas de faire le travail face à Bordeaux dimanche, alors que les Girondins sont également en très grande forme ces dernières semaines.