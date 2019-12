L’OM à deux points du PSG, ça s’enflamme sérieusement

Dans : OM.

En grande forme à l’approche de la mi-saison, l’OM enchaine les victoires et prend clairement de l’avance dans la course à la deuxième place.

Son dernier succès à Angers 0-2 met ainsi mathématiquement les Marseillais à deux points des Parisiens, même si le PSG a encore deux matchs de plus à disputer. Mais dans l’aspect visuel, c’est assez inespéré pour les fans de l’OM, qui n’osaient même pas rêver d’une course au podium en début de saison. La dynamique est lancée, et entre l’optimisme béat et parfois une bonne dose de second degré, certains supporters olympiens espèrent clairement qu’une véritable lutte pour le titre aura lieu entre le PSG et l’OM cette saison.

Je vous annonce officiellement que notre principal adversaire désormais est l'équipe qui se trouve devant nous ... épargnez moi les "tu vas nous porter la poisse tout ça" oui j'ai envie de m'enflammer 😭🔵⚪ #SCOOM — Najet Rami (@najetrami) 3 décembre 2019

5èmesuccès consécutives de L'olympique de Marseille. OM conserve sa 2eme place,met la pression sur le PSG et envoie un message fort à tous les équipes D'Europe

OM joue le titre 🔵⚪

OM JOUE LE TITRE ⚪🔵

On n'est pas né en Marseille mais Marseille est né dans nous @OM_Officiel — Ouzin (@Ousseynou_Gaye_) 3 décembre 2019

L'OM MET LA PRESSION AU PSG — Netero🌟🌟 (@RaphaelPresse) 3 décembre 2019