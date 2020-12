OM : Amavi prolongé ? Villas-Boas met la pression sur Longoria

Dans : OM.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille jouera un match important en Ligue 1 face à Nîmes. Une rencontre pour laquelle André Villas-Boas pourra compter sur Jordan Amavi.

Le défenseur de 26 ans fait logiquement partie du groupe pour le déplacement aux Costières. En cas de victoire, l’OM monterait provisoirement sur le podium du championnat. Et si cela venait à être le cas, Marseille pourrait notamment remercier Jordan Amavi. Auteur d’un but en sept matchs de L1, le latéral gauche fait partie des meilleurs joueurs de la saison en France. Malgré tout, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Acheté contre un chèque de 12 millions d’euros à Aston Villa en 2017, le joueur de 26 ans arrive effectivement en fin de contrat à l’OM. Et alors qu’une prolongation est à l’étude, Amavi préfère rester prudent. « Une prolongation de contrat à l’OM ? Je ne m'avancerai pas dessus. Ça ne me fait pas gamberger, je porte le maillot de l'OM. On verra quand ce sera le moment d'en parler. Je porte le maillot de l'OM, c'est ce qui m'importe. Peut-être que le coach compte sur moi. Je n'en ai pas forcément parlé avec lui », a lancé le défenseur français en conférence de presse.

Dans la foulée, André Villas-Boas a confirmé les désirs de l’OM dans ce dossier. « Jordan c'est celui qui le plus exposé. Il est totalement différent de celui qu'on a vu au début. Il était plus ou moins le joueur ciblé par les supporters, il a souffert. Il a un gros état d'esprit parce qu'il a toujours donné plus pour l'équipe. Pablo Longoria parle avec son entourage avec la possibilité de le prolonger, j'espère que ça se fera. Il a fait un très bon début de saison avec des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde. C'est un joueur sur qui on compte avec un bon état d'esprit, jamais fatigué, toujours concentré et j'espère qu'on peut trouver un accord avec lui », a avoué l’entraîneur portugais, qui espère donc qu’Amavi prolongera à l’OM d’ici à la fin de l’année, histoire qu’il ne parte pas libre en 2021, comme cela sera probablement le cas de Florian Thauvin...