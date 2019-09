OM : Marseille rêve plus grand grâce à un mercato bluffant

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Peu actif sur le marché des transferts cet été, l’Olympique de Marseille a fait l’objet de nombreuses moqueries.

Néanmoins, force est de constater en ce début de saison que le club phocéen a eu le nez creux, notamment en s’attachant les services de Dario Benedetto et d’Alvaro Gonzalez. Excellents face à Nice puis face à l’ASSE, les deux néo-Marseillais sont épatants. Et en partie grâce à eux, l’OM peut viser le podium selon un Grégory Ascher également sous le charme de l’entraîneur André Villas-Boas.

« Je trouve que l’OM a été bon sur le recrutement. Les joueurs correspondent à l’ADN de l’OM. Benedetto et Alvaro, ils sont toujours devants, ils haranguent la foule. Ils sont durs, les fans ont envie de suivre des gars comme ça. Ces gars-là peuvent donner des ambitions et des émotions. En plus de ça, André Villas-Boas est aussi un bon recrutement, j’en suis persuadé » a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Gare tout de même à l’enflammade car à Marseille, tout peut aller très vite. Dans un sens comme dans l’autre…