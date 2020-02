OM : Marseille redoute la foudre de l’UEFA au mercato !

Dans : OM.

En début de semaine, l’UEFA a communiqué une très lourde sanction prise à l’encontre de Manchester City pour non-respect du fair-play financier sur la période 2012-2016.

Le champion d’Angleterre en titre a pris très cher puisqu’il a été exclu des compétitions européennes des deux années à venir, en plus d’être dans l’obligation de régler une note de 30 ME. Bien-sûr, Manchester City a déjà communiqué sa décision de faire appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport mais cette sanction prouve que l’UEFA n’est plus là pour rigoler avec le fair-play financier. Ce qui inquiète fortement en France, où le PSG mais surtout Marseille est sous la menace de l’instance européenne. En conférence de presse, André Villas-Boas s’est exprimé à ce sujet, redoutant clairement que la foudre de l’UEFA s’abatte sur Marseille dans les prochaines semaines.

« On parle souvent déjà de la saison prochaine avec Andoni (ndlr : Zubizarreta, directeur sportif de l’OM). On est en attente du club de savoir la position du club. On aura cette réunion début mars. On attend avec les dirigeants de savoir ce qui va se passer, il faut attendre le moment juste pour démarrer des conversations comme ça. Avec l'écart au classement, on peut regarder avec un autre œil la saison prochaine. Après on a un problème évident de vente. Ce qui arrive à City est une alerte. Le club reste le plus important pour les années à venir. Il faut vendre des joueurs malheureusement. Le plus important c'est de savoir quel est le chemin que l’on va prendre » a indiqué André Villas-Boas, pour qui la situation de Manchester City est forcément un avertissement que l’Olympique de Marseille doit impérativement prendre en compte si le club phocéen ne veut pas s’exposer à une sanction similaire. Ce qui serait bien évidemment catastrophique pour le projet porté par Frank McCourt alors que l’OM est enfin en passe de se qualifier en Ligue des Champions.