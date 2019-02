OM : Marseille rigole de l'info de L'Equipe sur le fair-play financier

Dans : OM, Foot Europeen.

Ce jeudi soir, L'Equipe révélait que l'Olympique de Marseille allait subir « un 'accord de règlement' (des sanctions que le club doit accepter) avant la fin de la saison » dans le cadre du fair-play financier de l'UEFA. Mais alors que différentes punitions, allant d'une amende conséquente à un contrôle de la masse salariale et des transferts en passant par une limitation du nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe, le club phocéen a réagi dans un communiqué.

« L’Olympique de Marseille souhaite apporter des précisions après l’article paru ce jour dans l’Equipe.fr au sujet du fair play financier.

Frank McCourt a repris l’Olympique de Marseille en état de quasi-cessation de paiement. Lors de ce changement de contrôle, il a annoncé qu’un plan ambitieux d’investissements allait être nécessaire pour reconstruire une équipe compétitive et bâtir un Club plus structuré qui réserve une large part à la formation des jeunes joueurs. Cet objectif a été atteint dès la première saison complète avec une place de 4ème en Ligue 1 et une finale européenne.

Depuis son arrivée, plus de 200M€ ont été ainsi investis sur les fonds propres de Frank McCourt pour rembourser les différents passifs, restructurer l’Olympique de Marseille et améliorer significativement ses infrastructures. Aujourd’hui, le Club n’affiche aucun endettement financier à long terme grâce aux apports ininterrompus de son actionnaire.

Ainsi, les premières années du projet sont nécessairement des années de lourdes pertes qui ne sauraient néanmoins masquer un objectif financier majeur : celui d’atteindre l’équilibre financier de façon pérenne. Cette volonté et le plan d’affaires qui en découlent ont été largement partagés avec l’UEFA depuis janvier 2017. Les discussions se poursuivent sur la recherche d’un accord de règlement. Leur existence a fait l’objet de plusieurs déclarations publiques du Club. Les équipes du Fair-Play financier de l’UEFA nous ont à plusieurs reprises indiqué qu’un changement de contrôle et la nécessité d’investir de façon importante pour relancer un projet sportif pérenne, pouvaient faire l’objet d’adaptations sous certaines conditions par rapport à la règle du déficit cumulé de 30M€ sur les trois dernières saisons.

Nous sommes sur la bonne voie pour trouver un accord sur une trajectoire financière à moyen terme afin de nous conformer durablement aux critères du fair play financier comme c’est notre volonté depuis le début de nos discussions.

Ainsi, l’article de l’Equipe, la veille d’un match important pour l’OM, n’apporte aucune information complémentaire ou inédite par rapport à la teneur des discussions entretenues par notre club avec l’UEFA depuis plus de deux ans », balance l'OM, remettant donc le journal sportif à sa place. Reste à savoir qui aura le dernier mot...