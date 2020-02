OM : Marseille ou l'Allemagne, ce buteur de 17 ans a le choix

Dans : OM.

Très critiqué à juste titre depuis plusieurs années, le centre de formation de l’Olympique de Marseille s’est remis dans le droit chemin depuis la venue de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta.

Le directeur sportif marseillais, critiqué pour son manque d’inventivité au mercato, a en revanche réalisé un travail considérable au centre de formation de l’OM. Et cela commence à porter ses fruits. Cette saison, plusieurs jeunes minots ont bénéficié de temps de jeu en Ligue 1 comme Marley Aké ou encore Lucas Perrin. Et cela pourrait continuer dans les mois et les années à venir puisque plusieurs jeunes de 16 à 18 ans sont jugés comme extrêmement prometteurs par les formateurs de l’OM, mais également par les scouts de grands clubs européens. Mardi, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt de Schalke 04 pour le milieu de terrain Cheick Souaré, 17 ans, qui devrait toutefois signer son premier contrat professionnel en faveur de l’Olympique de Marseille.

Sera-t-il imité par Jorès Rahou ? La question se pose puisque selon les informations obtenues par France Football, ce jeune attaquant de 17 ans, également formé à l’Olympique de Marseille et qui s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel d’André Villas-Boas, est également très apprécié en Allemagne. Le Werder Brême a notamment coché son nom, et pourrait passer à l’offensive le concernant dans les prochains mois. Comme dans le dossier Cheick Souaré, l’Olympique de Marseille a pris les choses en main avec une offre de premier contrat professionnel. Apparu dans le groupe phocéen pour le déplacement à Lyon en Coupe de France en ce début de l’année 2020, le très jeune Hugo Bertelli (16 ans) devrait également se voir offrir un premier contrat professionnel par l’OM. Reste à voir si tout ce beau monde acceptera la proposition marseillaise ou cédera si tôt aux sirènes de l’étranger.