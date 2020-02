OM : Eyraud met un stop aux courtisans de Cheick Souaré

Dans : OM.

Ce mardi matin, les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont entraînés devant plus de 3500 personnes au Stade Vélodrome.

Florian Thauvin et Nemanja Radonjic étaient absents, mais plusieurs jeunes avaient été incorporés dans le groupe professionnel par André Villas-Boas. Parmi eux, le jeune Cheick Souaré, 17 ans, et qui ne compte encore aucune apparition en Ligue 1. Milieu de terrain gaucher au profil « box to box », Cheick Souaré arrive en fin de contrat aspirant, ce qui a éveillé l’attention de plusieurs gros clubs européens, selon L’Equipe. Le quotidien informe notamment de l’intérêt de Schalke 04 et du FC Porto. Mais c’est bien à Marseille que devrait s’écrire l’avenir de ce milieu de terrain jugé comme très prometteur en interne…

Effectivement, le média indique que Cheick Souaré fait partie de la liste des joueurs du centre de formation que l’Olympique de Marseille veut récompenser avec un contrat professionnel. Bien évidemment, la volonté du club formateur n’est pas toujours gage de signature, la preuve avec le dossier Isaac Lihadji. Toutefois, l’opération paraît bien mieux embarquée pour Marseille avec Cheik Souaré. Cet été, via son compte Instagram, le milieu de terrain de 17 ans avait annoncé sa volonté de signer son premier contrat professionnel à l’OM. « Bientôt pro ? J’espère ! Pourrais-je aller au PSG ou à l’OL ? Non » avait notamment expliqué le joueur, en réponse à certains supporters de l’Olympique de Marseille suivants les catégories de jeunes du club. Reste maintenant à voir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, qui font plus que jamais de la formation une priorité pour le projet de Marseille, parviendront à boucler rapidement le dossier du contrat professionnel de Cheick Souaré.