OM : Marseille officialise quatre départs

Dans : OM.

En ce 1er juillet, l’Olympique de Marseille a officialisé quatre départs de joueurs en fin de contrat.

Comme fortement pressenti, Valère Germain, Yohann Pelé, Saif-Eddine Khaoui et Yuto Nagatomo ne sont pas conservés par Jorge Sampaoli et n’ont donc pas reçu d’offre de prolongation de contrat. Ces quatre départs étaient attendus et ne suscitent aucune surprise, même s’il y avait un petit suspense en ce qui concerne le latéral gauche japonais.

En effet, au début du mois de juin, il avait été indiqué qu’il n’était pas impossible de voir Yuto Nagatomo reprendre l’entraînement avec l’OM. Il n’en sera finalement rien pour l’ancien défenseur de l’Inter Milan, qui fait ses valises au même titre que Pelé, Khaoui, Germain mais également Ntcham et Cuisance, qui étaient eux prêtés avec option d’achat. En ce qui concerne Balerdi et Lirola, la volonté de l’OM est de les conserver et des négociations sont actuellement menées avec leurs clubs respectifs du Borussia Dortmund et de la Fiorentina.