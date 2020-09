OM : Marseille ne tombera plus dans le panneau face au PSG

Dans : OM.

Face à un PSG diminué par les cas de coronavirus et les départs, l’OM espère faire un bon résultat dimanche au Parc des Princes. Les cadres marseillais et leur entraîneur André Villas-Boas ont discuté de la stratégie à adopter.

Un Classique pour tout changer ! L’OM défie le PSG ce dimanche soir (21h) au Parc des Princes (3e journée). Un déplacement qui ne réussit pas aux Olympiens, ils n’ont plus gagné en Championnat sur la pelouse de leurs rivaux depuis février 2010 (9 défaites, 1 nul). La mission sera de prendre des points. Pour cela, le club phocéen pourra compter sur les absences de Marquinhos, Icardi et Mbappé dans le camp adverse. La jauge réduite à 5 000 supporters peut également profiter à la troupe d’André Villas-Boas, toujours plongée dans une ambiance électrique face à son ennemi. Pour ces raisons, l’OM peut avoir des espoirs de faire quelque chose de grand à Paris.

Les Marseillais ont préparé ce choc cette semaine et selon L’Équipe, des discussions portées sur la tactique à adopter face au champion de France ont eu lieu. Les cadres de l’effectif olympien, dans lesquels on retrouve le capitaine Steve Mandanda, se sont concertés avec AVB à La Commanderie. Il faudra être bien organisé sur le terrain et adopter un schéma bien précis pour effacer des corrections parisiennes trop habituelles au Parc des Princes, dont la dernière sur le précédent exercice de Ligue 1 (défaite 4-0). Le problème a été rapidement cerné, l'OM avait bien trop multiplié les prises de risque dans la relance et dans le pressing, se faisant aspirer et ensuite contrer par les flèches parisiennes. Nul doute qu'avec ce briefing, les Marseillais ne partiront pas n'importe comment à l'abordage du PSG ce dimanche soir.