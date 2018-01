OM : Marseille ne rêve pas plus grand en L1 à cause du PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

A douze points du PSG en Ligue 1, l'Olympique de Marseille ne peut pas rêver de décrocher le titre de champion de France derrière lequel le club phocéen court depuis 2010. Cette analyse, c'est Rudi Garcia qui l'a faite, l'entraîneur de l'OM ayant bien conscience que le Paris Saint-Germain est sur sa propre planète. Mais cela n'empêche pas le coach marseillais d'avoir tout de même des ambitions très sérieuses avant le début de cette deuxième partie de saison.

« À choisir, en fin de saison, si je préfère une troisième place en championnat ou un trophée ? Bonne question. Ni l’un ni l’autre. Il faut tout prendre si on en a l’occasion. Vous connaissez l’objectif affiché du club, le président l’a redit et il a bien fait de le redire. Il y a un objectif, et des ambitions. Et nos ambitions sont sans limite. Enfin si, en championnat, c’est la deuxième place. Deux, trois, quatre… C’est serré, tout est jouable. Si on finit 4e, c’est l’objectif. Si on fait mieux, on aura eu raison d’être ambitieux. En coupe de France, ça dépend du tirage et de l’adversité. J’espère qu’on n’aura pas trop de choix à faire sur des matches très rapprochés en ménageant certains joueurs à certains moments. On a aussi la Ligue Europa, qui est une vitrine intéressante et une compétition qui peut nous amener de grandes satisfactions. C’est difficile de choisir, mais on jouera tout à fond », a prévenu Rudi Garcia, avant la réception de Valenciennes dimanche au Vélodrome en Coupe de France.