OM : Marseille n'est plus efficace, Thauvin envoie un message

Florian Thauvin, attaquant de l’OM, après la défaite contre l’AS Saint-Etienne (0-2) : « Ils ont ouvert la marque très rapidement. Après, on a eu beaucoup d’opportunités de marquer un but. Mais on n’a pas converti la moindre occasion, et c’est ça qui nous a tué… Quand on a autant d’occasions dans un match, on ne peut pas se permettre de ne pas marquer. Il faut que l’on travaille la finition ! Car là, notre manque d’efficacité nous a mis dedans, et on a perdu. Et si on ne marque pas, on ne gagne pas un match. Il faut qu’on fasse mieux lors des prochaines rencontres », a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.