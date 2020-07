OM : Marseille n'est pas à vendre, c'est évident

Dans : OM.

Ces derniers jours, les rumeurs vont bon train au sujet d’une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt.

Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi se sont dévoilés dans la presse. Après avoir attiré toute la lumière, les deux entrepreneurs ont promis d’être plus discrets et de travailler en coulisses afin de conclure le rachat de l’OM. Mais dans l’entourage de l’homme d’affaires américain, on ne cesse de répéter que le club n’est pas vente. Coup de bluff ou réelle volonté de conserver un actif fort de son patrimoine ? Difficile de démêler le vrai du faux dans la stratégie de Frank McCourt. Mais selon Dave Appadoo, il y a fort à parier que le natif de Boston n’a pas du tout l’intention de se séparer de l’Olympique de Marseille…

« Tout ce qui est en train de se faire depuis un bon moment à Marseille en termes de structures du club, ça ne donne pas l’impression d’un club qui va être vendu. À la fin de l’ère Margarita Louis-Dreyfus, c’était différent, avec un déstockage avant liquidation totale. L’administratif était réduit à sa plus simple expression. Même les joueurs… Il fallait réduire les coûts pour que la mariée soit très belle pour présenter une vente. Mais là, ils continuent d’investir, ils continuent de renforcer tout ce qui est politique de détection au centre de formation, en administratif avec leur Head. Il y a des recherches qui sont faites. Ça ne donne pas l’impression que le club soit en vente, ou sinon ce n’est pas la même stratégie que la dernière fois… » a confié le consultant de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. Il est vrai que pour l’heure, Frank McCourt ne se comporte pas vraiment comme un homme qui souhaite vendre l’OM…