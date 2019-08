OM : Marseille lui fait honte, il pousse un coup de gueule !

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi, les joueurs de l’Olympique de Marseille n’ont pas affiché un visage très conquérant face au Stade de Reims au Vélodrome (0-2). En effet, les hommes d’André Villas-Boas n’ont a aucun moment montré un sentiment de révolte malgré l’ouverture du score des Champenois. Et c’est bien le plus préoccupant pour Frank Sauzée, lequel semble totalement désabusé par la situation. Qualité des joueurs, état d’esprit de ceux-ci, tout y passe avec le consultant de Canal Plus.

« Vous allez me dire c'est la première journée, je veux bien, mais il y a une saison derrière. C'est un club, et j'ai eu la chance d'y jouer, quand vous devez aller chercher des titres, vous avez un devoir d'exemplarité qui doit être au paroxysme. Vous vivez football, vous mangez football. Ce club il a une histoire. Bien sûr qu'on a été mauvais, bien sûr que moi quand j'ai été ici j'ai fait des matchs minables, mais il y a une chose, c'est dans la tête, on doit rentrer, on doit enfoncer, on doit faire mal. Et là, il n'y a plus de vertus dans cette équipe. C'était le cas l'an passé, tout le monde s'est emballé en fin de saison, et on redébute avec la même équipe et le même constat. Ce n'est pas être dur, c'est insister sur une chose que tout le monde voit. Quelle est la solution ? Il n'y a pas de joueurs » a regretté l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui espère comme les supporters une réaction dès samedi à Nantes. Assurément, il faudra montrer un autre visage pour espérer ramener quelque chose de la Beaujoire.