OM : Marseille le veut, son club consent à le lâcher

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Dos au mur à trois semaines de la reprise, l’Olympique de Marseille commence enfin à se bouger sur le marché des transferts.

Un défenseur central et un attaquant pourraient poser leurs valises, tandis que le club provençal espère toujours un coup de balai au milieu de terrain, entre les cadres vieillissants comme Strootman ou Luiz Gustavo, et les joueurs à bonne valeur marchande comme Maxime Lopez ou Morgan Sanson. En tout cas, il faudra forcément un peu de sang neuf et c’est pour cela que l’OM cherche à faire venir un élément expérimenté et peu cher : Paul Lasne. Le milieu de terrain de Montpellier est parfaitement conscient que la concurrence sera rude avec le recrutement effectué par le MHSC à son poste. Au point d’avoir plus de temps de jeu à l’OM ?

Cela reste à prouver mais les dirigeants marseillais rêvent de boucler ce coup estimé à 4 ME par le club héraultais. Un peu cher pour l’OM qui discute toujours du prix, même si Michel Der Zakarian a confirmé en conférence de presse que le transfert pourrait avoir lieu, étant donné que Paul Lasne penche clairement pour un changement de cap. « On voulait garder Benjamin Lecomte, on l'a perdu. Si Paul est amené à bouger... C'est difficile de retenir un joueur qui a envie de partir. On verra », a livré l’entraineur de Montpellier, qui sait bien qu’il sera difficile de retenir son joueur si Marseille montre réellement son envie de l’avoir.