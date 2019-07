OM : Marseille lâche 10,5 ME, la réponse fuse

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Durant ce marché des transferts, l’Olympique de Marseille a clairement des vues sur Dario Benedetto.

Cette intersaison, le club phocéen a impérativement besoin de recruter un nouvel avant-centre de renom. Suite au départ de Mario Balotelli, l’OM doit donc trouver un attaquant capable d’enflammer le Vélodrome lors de l'exercice 2019-2020. Afin de concurrencer Valère Germain, Marseille s’intéresse notamment à Dario Benedetto. À 29 ans, le buteur a envie de découvrir le football européen, lui qui n’a joué qu’en Argentine et au Mexique. Sauf que le Boca Juniors ne laissera pas partir son goleador sans se battre. Une volonté qui ne freine pas les ardeurs de la direction olympienne, sachant qu’elle vient d'effectuer une première offre, d’après les informations de Martin Arevalo.

« Le président Angelici a reçu une offre officielle de l’OM pour Benedetto. Le joueur a déjà été informé que dans ces conditions proposées, il ne partira pas. Le club français a fait une offre de transfert de 12 millions de dollars (10,5 ME). L’OM sait qu’avec cette offre, Benedetto ne partira pas de Boca. Angelici réclame le prix de sa clause libératoire, qui est de 21 millions de dollars (18 ME) », a avoué le journaliste argentin sur Twitter. S’il veut s’attacher les services de Benedetto, l’OM devra donc augmenter son offre initiale de huit millions d’euros… Ce qui ne semble pas possible, compte tenu du fait que l’OM reste sous la menace du fair-play financier de l’UEFA.