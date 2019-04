OM : Marseille kiffe ce joueur au salaire XXL en défense

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Qualification ou pas pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille devrait connaître un important bouleversement de son effectif au mercato. Dans le secteur offensif, avec les possibles départs de Florian Thauvin et de Mario Balotelli, mais également en défense. Et pour cause, rappelons que Rolando, Abdennour et Hubocan seront en fin de contrat en juin tandis qu’un départ d’Adil Rami est fortement envisagé. Qui alors, pour concurrencer les nouveaux titulaires indiscutables que sont Caleta-Car et Kamara ? Selon les informations du Times, l’OM regarde… à Manchester United, rien que ça.

Effectivement, le média britannique affirme que le club phocéen est très intéressé par le profil de Marcos Rojo, dont le contrat expire en juin 2021, mais qui n’entre plus dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer. Une situation dont Marseille, mais également Fenerbahçe, souhaiteraient profiter. Néanmoins, deux problèmes risquent de se poser pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud. Le premier, c’est le salaire colossal de l’Argentin, qui touche plus de 6 ME annuels à Manchester United. Des émoluments que Marseille aura bien du mal à assumer, peu importe son classement à l’issue de la saison. Le second problème pour l’équipe de Rudi Garcia, c’est que le joueur accorde toujours sa priorité à la Premier League. Dossier à suivre donc pour l’OM, mais qui s’annonce d’ores et déjà délicat à boucler.