OM : Marseille finit par un énorme carton aux USA

Dans : OM, Ligue 1.

Pour terminer sa tournée aux Etats-Unis, l’Olympique de Marseille était opposé à DC United, une franchise confirmée de la Major League Soccer où évolue notamment Wayne Rooney. Mais en plein championnat, l’équipe de Washington a présenté un visage bien jeune et inexpérimenté, et cela s’est transformé en véritable humiliation avec un succès 8-1 en faveur de l’OM. Maxime Lopez et Bouna Sarr ont mis un doublé, tandis que Strootman, Radonjic, Chabrolle et Khaoui en ont profité également pour inscrire un but. Trois victoires donc en trois matchs pour Marseille aux Etats-Unis, qui se rassure après un début de préparation compliqué.