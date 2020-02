OM : Marseille finira 2e de L1, Pierre Ménès enterre le suspense

Dans : OM.

Mené 1-0 sur la pelouse de Lille dimanche soir, l’Olympique de Marseille a renversé la vapeur en moins de deux minutes pour s’imposer dans le Nord (1-2).

Un succès qui permet à Marseille d’avoir une avance considérable sur ses poursuivants puisque l’équipe d’André Villas-Boas compte respectivement onze et douze points d’avance sur Rennes et Lille. Un matelas suffisant pour annoncer dès maintenant que l’Olympique de Marseille terminera à la deuxième place du classement selon Pierre Ménès, lequel a définitivement tué le suspense sur son blog, tirant par ailleurs un grand coup de chapeau à André Villas-Boas, lequel fait décidément l’unanimité en Provence et bien au-delà depuis son arrivée en France.

« Depuis 14 ans maintenant que je tiens ce blog, je vous ai habitués à titrer au moins une fois par an « Machin déjà champion ». Comme on sait qui terminera champion depuis la première journée, j’ai décidé d’opter pour une variante après cette immense performance de l’Olympique de Marseille à Lille. Parce que désormais, on peut dire sans se tromper que l’OM finira deuxième de ce championnat (…) L’OM vient de frapper un grand coup. Son entraîneur fait un véritable sans-faute depuis le début de la saison et il ne faut pas oublier que l’OM a gagné ce match sur le terrain d’un concurrent direct sans Payet, chose qu’il n’avait réussie qu’une seule fois en cinq matchs disputés sans son maître à jouer. C’est une performance assez exceptionnelle qui va donner à l’OM la possibilité de gérer sa fin de saison, avec trois jokers et demi dans la poche. D’autant que les prochains matchs ne sont pas insurmontables. Vraiment, un grand coup de chapeau à l’OM ce soir » a commenté Pierre Ménès, pour qui il n’y a désormais plus aucune chance que l’Olympique de Marseille soit rattrapé en Ligue 1.