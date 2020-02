OM : Marseille n°1 en L1 derrière les Galacticos du PSG, c'est la fête

Dans : OM.

En s'imposant dimanche soir à Lille (1-2), l'Olympique de Marseille a fait un pas énorme vers la prochaine de Ligue des champions. De quoi réjouir André Villas-Boas.

Pas besoin d’être un grand spécialiste du football pour constater qu’après son succès à Lille, l’Olympique de Marseille a probablement assuré ou presque sa participation à la prochaine Ligue des champions. Derrière le Paris Saint-Germain, limite intouchable en Ligue 1, l’OM a fait le ménage et pour André Villas-Boas, il ne faut désormais plus se cacher derrière de faux arguments. Oui le club phocéen va très certainement retrouver la Ligue des champions et le technicien portugais de l’Olympique de Marseille ne le doit qu’à ses excellents résultats.

André Villas-Boas a tenu à le souligner dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. « Si on enlève les Galacticos du PSG, l'OM est la meilleure équipe de L1. On écarte un adversaire de plus qui est à douze points et Rennes à onze. C'est considérable. Mais on doit assurer mathématiquement notre place. Rester dans une position de contrôle. J'espère que l'on va y parvenir », a lancé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, conscient que Rennes et Lille ont perdu énormément ce week-end, tandis que l’Olympique Lyonnais a désormais totalement abdiqué. Attendu comme un tournant de la saison, cette 25e journée de Ligue 1 l'a clairement été, et c'est l'OM qui en est l'énorme gagnant.