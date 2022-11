OM : Marseille et l'ASSE se rapprochent au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour environ 5 millions d’euros l’été dernier en provenance du Havre, Isaak Touré bénéficie d’un très faible temps de jeu avec l’OM.

Barré par la concurrence d’Éric Bailly, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi ou encore Sead Kolasinac, l’international U19 de l’Equipe de France a très peu joué lors de la première partie de saison avec l’Olympique de Marseille. Il avait pourtant été l’une des attractions des matchs amicaux du côté des supporters phocéens, lesquels avaient été impressionnés par sa carrure hors du commun et sa puissance dans les duels. Igor Tudor de son côté estime qu’il manque encore beaucoup de choses, notamment d’un point de vue tactique, à Isaak Touré pour que celui-ci joue régulièrement en Ligue 1. Un prêt de six mois sans option d’achat pourrait ainsi être une bonne solution pour le joueur de 18 ans ainsi que pour l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal.

Saint-Etienne intéressé par le prêt de Touré

Lanterne rouge de Ligue 2 après 15 journées, Saint-Etienne aurait manifesté son intérêt pour récupérer Isaak Touré en prêt selon les informations obtenues par Jeunes Footeux. Le média croit savoir que les Verts souhaitent absolument renforcer leur défense centrale durant le mercato hivernal et que dans cette optique, le profil d’Isaak Touré plait beaucoup aux décideurs stéphanois. De son côté, Pablo Longoria ne sera pas opposé à un prêt de l’ancien Havrais, à condition de ne pas assumer la totalité du salaire de ce dernier durant son prêt à Saint-Etienne. Reste maintenant à voir quelle sera la position d’Isaak Touré, lequel pourrait se fixer comme objectif de s’imposer à l’OM lors de la seconde partie de saison. Mais la raison devrait l’emporter dans l’entourage du défenseur marseillais, où l’on est conscient que la tâche sera d’autant plus difficile que Marseille ne jouera pas de coupe d’Europe lors de la seconde partie de saison. Pour Igor Tudor, les occasions de faire tourner seront donc rares et Isaak Touré ne devrait pas bénéficier d’un temps de jeu beaucoup plus important que lors des six premiers mois.