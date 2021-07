OM : Marseille et Coutinho, tout s'écroule pour une raison

Dans : OM.

La rumeur de la signature possible de Philippe Coutinho à l'Olympique de Marseille a fait long feu. Si le joueur brésilien est poussé vers la sortie par Barcelone, l'OM ne s'alignera pas dans ce dossier.

Baptisé « Opération Marseille » par le quotidien sportif Mundo Deportivo, très proche du Barça, le transfert de Philippe Coutinho ne se fera pas annonce le média. Citant des sources internes au FC Barcelone, Gabriel Sans, journaliste pour MD, affirme que du côté des dirigeants du club espagnol on estime que l’opération est « impossible » et que le joueur brésilien ne pourrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli, ce dernier ayant compris que son souhait de faire venir Coutinho à l’OM n’allait pas se faire. La raison de cette fin du rêve pour les supporters phocéens est simple, c’est le salaire du joueur de 29 ans qui gagne trois fois ce que touche Dimitri Payet à Marseille. Et comme le joueur formé au Vasco de Gama a encore deux ans de contrat avec le Barça, il n’a aucun intérêt à laisser tomber son salaire colossal.

Pour Joan Laporta, en quête de cash afin de prolonger Lionel Messi, le départ de Philippe Coutinho ne peut s’envisager que sous la forme d’un transfert afin de toucher un peu d’argent, et de soulager la masse salariale de son club. Le prêter en prenant en charge une partie conséquence de son salaire n'aurait aucun sens. L'Olympique de Marseille ne peut cependant pas pousser le curseur des dépenses au niveau exigé par le Brésilien, et Pablo Longoria n'a donc pas entamé les négociations avec les dirigeants barcelonais précise le Mundo Deportivo, qui se demande désormais comment le Barça va faire pour se débarrasser de Philippe Coutinho, mais également de Samuel Umtiti, un autre joueur que l'on a dit proche de l'OM sans que cela soit sérieusement envisagé compte tenu des critères financiers du défenseur français.