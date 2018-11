OM : Marseille est malade de la tête aux pieds lâche Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet, capitaine de l'OM, après la lourde défaite contre le MHSC (0-3) : « On est complètement passé à côté de notre deuxième période... Quand tu prends le premier but contre Montpellier, c'est difficile d'exister après... On le savait. Mais nous, les attaquants, on a péché dans le dernier geste en première période. On aurait pu mener au score, on aurait dû marquer au moins une de nos deux occasions avant la mi-temps. Ça se joue sur des détails, mais ça fait mal. On est irrégulier, on est capable du meilleur comme du pire. Il faut vite repartir de l'avant, car sinon on va rester dans le ventre mou du championnat... On doit plus gagner, à l'extérieur comme à domicile. Il faut qu'on fasse une série positive. Mais pour cela, il faut qu'on soit meilleurs avec nos pieds, et que l'on soit plus fort dans les têtes aussi. Un problème en défense ? On a des choses à améliorer. Mais le problème, ce n'est pas les quatre de derrière, c'est toute l'équipe : le milieu, l'attaque... On doit être plus compact, comme on a l'a été contre le PSG la semaine dernière. On a déjà eu des discussions entre nous. Les paroles, c'est bien beau, mais maintenant, il faut montrer des actes sur le terrain ! », a-t-il lancé sur Canal+.