OM ‍: Marseille en crise, Gattuso tire sur ses cadres ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Agacé par la prestation de certains joueurs, Gennaro Gattuso a été incisif en conférence de presse après la défaite de l’OM contre l’OL dimanche soir au Groupama Stadium (1-0).

Malgré le retour de plusieurs internationaux africains prématurément éliminés de la CAN tels que Ndiaye, Sarr, Ounahi ou encore Harit, l’Olympique de Marseille a livré une prestation très insuffisante sur la pelouse de Lyon dimanche soir. Malgré deux barres et quelques timides incursions en fin de match, l’équipe de Gennaro Gattuso n’a pas produit assez de jeu ni d’efforts pour espérer une issue heureuse. Après la défaite de l’OM contre son rival lyonnais, l’entraîneur phocéen est apparu agacé en conférence de presse. La prestation de certains de ses joueurs internationaux a notamment été mise sur la table et nul doute qu’après l’Olympico, des joueurs tels que Ndiaye, Aubameyang ou encore Ounahi sont visés par les déclarations de l’ancien capitaine de l’AC Milan.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« J’ai dit vendredi en conférence de presse qu’on est dans un club exigeant. Il faut être exigeant, moi je suis une personne responsable et je ne veux pas chercher d’excuse. Je pense qu’il ne faut pas parler de chance ou de malchance. En revanche, il y a une chose qui est certaine c’est que personne ne nous a dominés depuis que je suis arrivé ici. Il a toujours manqué quelque chose, c’est vrai, quand on prend un but à la 90e minute, quand on a des occasions de but, quand on centre devant le but mais qu’il n’y pas assez de présence. C’est dans des détails comme ça que j’attends davantage de mes joueurs, j’en attends plus de manière globale » a lancé Gennaro Gattuso devant la presse avant de conclure.

Gattuso attend plus de certains joueurs

« Moi aussi, je dois peut-être donner un peu plus. Et concernant les blessés, je pense qu’il ne faut pas se plaindre. C’est beaucoup trop facile de tomber dans ce genre d’excuse. Nous avons des joueurs de haut niveau, des joueurs d’expérience, des joueurs internationaux. Et je suis convaincu qu’ils peuvent faire davantage pour l’équipe » a pesté l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, rejetant la faute sur ses joueurs alors que les doutes sont également très épais autour de lui. Chez les supporters olympiens, l’ancien entraîneur de Sion, de l’AC Milan et de Naples est loin de faire l’unanimité à tel point que son départ commence à être réclamé. Les temps sont durs pour Marseille et pour Gennaro Gattuso, qui n’auront pas d’autre choix que de gagner vendredi à domicile contre Metz pour relancer une série positive.