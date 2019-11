OM : Marseille en C1 ? Surtout pas pour Pierre Ménès

Dans : OM.

Grâce à une bonne série et notamment deux victoires convaincantes face à Lille et Lyon, des candidats annoncés au podium, l’OM se retrouve à la deuxième place de Ligue 1.

Une sacrée surprise pour un club qui n’a quasiment pas pu recruter cet été, et était rapidement dans le dur en championnat, à l’image de sa très lourde défaite 4-0 face au PSG, enchainé par un revers en Coupe de la Ligue contre Monaco. Mais, entre solidarité et efficacité, les Marseillais ont gratté les points et profité d’une Ligue 1 accrochée pour se faufiler en dauphin du Paris SG. De quoi rêver d’u podium en fin de saison, et de l’objectif de retrouver la Ligue des Champions ? Les supporters et dirigeants de l’OM en rêvent, mais ils risqueraient de tomber de très haut selon Pierre Ménès, qui ne voit pas cette équipe se frotter aux meilleures formations européennes.



« Ils sont deuxièmes pour le moment donc oui, c'est envisageable. Mais avec cette équipe, ce n'est pas souhaitable. Rajouter des matchs en semaine dans le calendrier à un effectif aussi réduit tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, ce n'est pas raisonnable. Maintenant, si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions, peut-être qu'il y aura un peu plus de sous pour le recrutement même si on semble être parti pour une période d'austérité à l’OM », a livré le consultant dans une vidéo diffusée sur ses réseaux. Un constat sans pitié, sachant que, même avec une qualification en C1 en poche il n’est pas sûr que Marseille puisse se renforcer de manière spectaculaire.