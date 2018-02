OM : Marseille doit « taper » Braga, le projet McCourt en dépend !

Dans : OM, Europa League.

Jeudi soir, l’OM affrontera Braga en 16e de finale de la Ligue Europa. Une rencontre qui ne passionne pas les foules à Marseille puisque La Provence affirme ce mardi que moins de 20.000 spectateurs sont attendus pour cette confrontation. Pourtant, ce match revêt d’une importance capitale selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a expliqué qu’un brillant parcours en Ligue Europa pourrait avoir un effet très bénéfique sur le projet porté par Frank McCourt en Provence.

« L’OM va affronter Braga. Une équipe qui, dans son championnat, est derrière le trio historique Porto, Benfica, Sporting ! Rien de rassurant... Contre les trois premiers, je ne donnerais pas l’OM gagnant. Contre Braga, je demande à voir. En aucun cas, je ne me laisserai aller à un optimisme démesuré. Contre les clubs portugais, le foot français a trop souvent mal analysé les situations. Et puis en poule, l’OM avait bien souffert contre Guimaraes. Mais il faut que l’OM tape Braga ! Il faut que ça passe, et que je n’entende pas que l’OM vise la 2e place, etc… Il ne faut pas mépriser la Ligue Europa, car cela peut permettre à Marseille d’exister à nouveau en Europe et c'est capital pour le projet du club » a lancé Daniel Riolo, convaincu que les hommes de Rudi Garcia ont un coup à jouer dans cette compétition, à condition de la respecter, et de la jouer à fond…