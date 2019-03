OM : Marseille doit doubler l'OL, Eyraud ne rigole plus

Dans : OM, Ligue 1, OL.

L'Olympique de Marseille a refait une partie de son retard sur le podium, mais la dernière journée de Ligue 1 avant cette trêve internationale a permis à l'OL de remettre l'OM à six longueurs à l'entame du sprint final. Pour Jacques-Henri Eyraud, s'il est presque miraculeux de voir son club être encore en course pour la Ligue des champions compte tenu de l'énorme passage à vide de l'hiver, il est évident que l'OM ne pourra pas se permettre une fois de plus de voir la Ligue des champions lui échapper.

Et dans un entretien accordé au Dauphiné, le président de l'Olympique de Marseille laisse clairement sous-entendre qu'en fin de saison le bilan sera fait sans aucune complaisance si l'OM se ratait dans cette quête. « Si en fin de saison, on ne se qualifie pas pour la Ligue des champions, qui était l’objectif annoncé, l’OM aura-t-il raté sa saison ? D’abord, on est toujours en course. Ce qui est certain, à dix journées de la fin, avec la défaite qu’on vient de subir contre Paris, il ne faut pas plus de deux défaites. Les perspectives sont réelles mais difficiles pour aller chercher cette qualification pour la Ligue des champions. Tout le monde est extrêmement mobilisé. On y croit. On reçoit Lyon à la maison, ça va être un match extrêmement important. Et si on n’y arrive pas ? On verra le temps voulu. Ce qui est certain, c’est qu’on est parti cette saison pour faire mieux que la saison passée. Donc, tout ce qui sera de la stagnation sera une déception, c’est évident », a prévenu Jacques-Henri Eyraud, conscient qu'un ticket pour l'Europa League n'est plus suffisant au moment où l'Olympique de Marseille revendique de plus hautes ambitions. Rudi Garcia et ses joueurs sont prévenus.