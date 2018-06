OM : Marseille doit changer son champ de patates, la FFF craque !

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Pris en étau entre Arema, gestionnaire du Vélodrome, et la ville de Marseille, l'OM doit jouer à domicile sur un terrain indigne du club phocéen et qui pointe à la 16e place du classement des pelouses de Ligue 1. Mais du côté de la Fédération Française de Football trop c'est trop et Noël Le Graët a pris sa plume pour adresser un courrier salé au maire de la capitale provençale. Pour le patron de la FFF, Arema doit rapidement changer cette situation, car sinon l'équipe de France zappera le Vélodrome dans les années qui viennent.

Et Noël Le Graët de rappeler à Jean-Claude Gaudin que l'Olympique de Marseille mérite mieux que ce champ de patates. « Pour lutter à armes égales avec les plus grands clubs européens, il est essentiel d'offrir aux joueurs, au public et aux diffuseurs, des conditions de jeu optimales et des infrastructures de très haute qualité. Je souhaitais attirer votre attention sur l'état déplorable de la pelouse du stade Orange Vélodrome tout au long de cette saison (...) Je me permets de solliciter votre intervention pour que la société Arema, qui est chargée de l'exploitation, effectue les investissements nécessaires pour que la pelouse affiche les standards de qualité les plus élevés, dignes d'une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles. La qualité de la pelouse est aussi un critère important de choix d'un stade pour les rencontres jouées par l'équipe de France et je serai donc particulièrement attentif à son évolution dans les mois à venir. Vous connaissez mon attachement à la ville de Marseille et à l'impact de son public à chaque fois que l'équipe de France y a disputé des rencontres », écrit, dans un courrier dévoilé par La Provence, le président de la Fédération Française de Football. Les choses ont le mérite d'être claires.